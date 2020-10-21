Путин предупредил, что мировая экономика еще уязвима из-за пандемии

Москва, 21 октября. Процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии еще неустойчивы, она еще может столкнуться с острыми проблемами, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет ТАСС.

«Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается сложной: в России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом. Более того, ряд государств ужесточают ограничительные меры и объявили так называемый локдаун.

В нынешних условиях, по мнению президента, важно сохранять занятость населения и доходы граждан.

«Сейчас, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем»,— отметил он.

Как сообщалось ранее, в России с начала пандемии коронавируса было выявлено 1 447 335 случаев COVID-19, 1 096 560 из них выздоровели, почти 25 тыс. пациентов скончались.