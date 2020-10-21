В РПЦ оценили решение митрополитов привиться от COVID-19

Некоторые иерархи Русской православной церкви (РПЦ) решили пройти вакцинацию от COVID-19, однако это не значит, что верующие должны последовать их примеру. С такой оценкой выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии ФАН.

СМИ ранее сообщали, что некоторые служители РПЦ сделали прививки от коронавируса.

«Известно, что некоторые иерархи Русской православной церкви, в частности митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Псковский и Порховский Тихон, приняли решение привиться вакциной от COVID-19, однако это не означает, что их примеру должны последовать все верующие», — сказал Вахтанг Кипшидзе в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его словам, церковь положительно относится к любым формам лечения, в том числе и к вакцинации. При этом принуждать к прививкам в РПЦ считают неприемлемым.

«Убежден в том, что вопрос вакцинации от COVID-19 не имеет религиозного измерения, [он] не должен становиться причиной поляризации общества», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

Церковь уважительно относится к работе врачей и поддерживает ведение здорового образа жизни, добавил представитель духовенства.

«Русская православная церковь с неизменно глубоким уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. <…> Также церковь поддерживает ведение здорового образа жизни, исходя из того, что в Библии сказано, что тело — это храм Божий, поэтому человек призван заботиться о нем», — сказал Кипшидзе.

Представитель Русской православной церкви ранее отмечал, что в дискуссии о вакцине от COVID-19 РПЦ призывает «дать слово специалистам, отказаться от иррациональных страхов» и «прекратить распространение слухов и небылиц».

Напомним, ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл сдал тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным. При этом отмечалось, что, несмотря на результаты тестирования, в ближайшие 14 дней патриарх будет находиться на карантине. Предстоятель РПЦ ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого диагностировали коронавирус.

В России за минувшие сутки выявили 15 700 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе. Общее число заболеваний COVID-19, зарегистрированных с начала эпидемии в стране, составило 1 447 335.