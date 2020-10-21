НАТО поддержала диалог РФ и США по продлению СНВ-3

Брюссель, 21 октября. НАТО поддерживает продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ ― СНВ-3) и прогресс в диалоге США и РФ в этом направлении, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит официальный сайт альянса.

«Важное место занимает сейчас будущее договора СНВ-3, действие которого истекает в начале будущего года. Союзники (по блоку НАТО. ― Ред.) поддерживают продление этого договора и США, и Россией», — заявил Столтенберг.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил инициативу, касающуюся СНВ-3. Глава государства предложил продлить СНВ-3 на год без дополнительных условий. Однако в Белом доме ответили отказом на это предложение.

Позже Россия предложила провести встречу по СНВ-3. Накануне Госдепартамент США подтвердил готовность Вашингтона провести встречу с РФ, чтобы финализировать соглашение по продлению СНВ-3.