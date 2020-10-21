Лос-Анджелес, 21 октября. Ученые университета Пенсильвании в США нашли источник тепла, который поддерживает стабильность континентов Земли, пишет издание Planet Today.

Американцы изучили геологические образцы из континентального разлома Рио-Гранде. Они отмечают, что континенты сохраняют стабильное положение в течение миллиардов лет.

По словам геолога Джейкоба Сипара, они изучили процессы, которые происходят на расстоянии 30 км от поверхности земли. Тепло земной мантии плавит нижний слой коры Рио-Гранде, где разорвана литосфера.

Ученые отметил, что это очень важный процесс для существования континентов. Нагревание коры земного шара расплавляет породу, и она перемешивается с веществом мантии, защищая континенты от погружения.

Американские специалисты планируют продолжить исследование, добавил Сипар.

Разлом Рио-Гранде или, как его еще называют рифт Рио-Гранди, проходит от центра Колорадо до Мексики. В нем расположены несколько крупных городов, в том числе Альбукерке, Санта-Фе, Эль-Пасо.