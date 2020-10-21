В РПЦ назвали категорически неприемлемым «принуждение к вакцинации»

Церковь положительно относится к любым формам лечения, однако принуждение к вакцинации считает «категорически неприемлемым». Об этом в комментарии ФАН заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что РПЦ с уважением относится к врачебной деятельности и исходит из того, что отношения врача и пациента должны строиться «на уважении целостности, свободного выбора и достоинства личности».

«Церковь положительно относится к любым формам лечения, в том числе и к вакцинации, если это научно обосновано и не вызывает этических вопросов. В частности, церковь считает нравственно недопустимым применение вакцин, разработанных с использованием абортивного материала», — сказал Вахтанг Кипшидзе.

Он добавил, что РПЦ также уважает право человека пользоваться любыми лекарствами и методами лечения и профилактики, «оставляя за ним разумное право выбора». Принудительную вакцинацию в РПЦ назвали недопустимой.

«Принуждение человека, в том числе психологическое, к вакцинации, унижает достоинство личности и категорически неприемлемо. Тем более что всем известно, что никакой метод лечения не дает абсолютно предсказуемого результата», — добавил Вахтанг Кипшидзе.

Если же говорить о вакцинации от COVID-19, то здесь РПЦ призывает прекратить распространение слухов о препарате, подчеркнул служитель РПЦ.

«В дискуссии о вакцине от COVID-19 церковь призывает дать слово специалистам, отказаться от иррациональных страхов, прекратить распространение слухов и небылиц, воздержаться коммерциализации вопроса вакцинации», — резюмировал Кипшидзе.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл сдал тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным. При этом отмечалось, что, несмотря на результаты тестирования, в ближайшие 14 дней патриарх будет находиться на карантине. Предстоятель РПЦ ушел в самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирусную инфекцию.

Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции в августе 2020 года. Разработали препарат в центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название «Спутник V».

Результаты первых двух этапов клинических испытаний были опубликованы в авторитетном международном журнале Lancet. Сейчас в Москве проходит третий, пострегистрационный этап исследований, в рамках которого протестировать препарат могут тысячи человек.