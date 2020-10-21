Леонков рассказал, как Украина поможет НАТО укрепить позиции в Черном море

Москва, 21 октября. Украина строительством военно-морских баз в акватории Черного моря поможет странам НАТО, в частности США и Великобритании, укрепить свои позиции в регионе. Об этом рассказал Nation News известный военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде заявил о планах по строительству двух новых военно-морских баз на берегу Черного моря. Он объяснил, что возведение объектов необходимо Киеву для «защиты Черноморского региона». Украинские специалисты, по его словам, продолжают работать над модернизацией боевых кораблей, которые должны войти в состав ВМС.

Леонков, комментируя намерения Киева, объяснил, для чего украинские власти обеспокоились строительством военных баз. Подобное решение, по его мнению, было принято с подачи США и Великобритании, чтобы таким образом укрепить военное присутствие НАТО в регионе.

По словам военного эксперта, новые украинские военно-морские базы позволят Вашингтону и Лондону беспрепятственно нарушать конвенцию Монтре о статусе проливов, которая была принята еще 1936 году. Он напомнил, что на данный момент этот документ значительно ограничивает время присутствия военных кораблей иностранных государств в акватории Черного моря. Это, в свою очередь, не позволяет флоту США и Великобритании закрепиться в регионе. Однако, построив новые военные объекты, Украина, вероятнее всего, позволит американским и британским кораблям базироваться там.

«Они скажут: «У нас корабли задержались на базе в связи с ремонтом на неопределенный срок». Украина идет в фарватере той стратегии Пентагона, в которой обозначено, что в Черном море нужно создать некую коалицию стран, которые бы смогли подорвать изнутри A2/AD — российскую зону ограничения», — заключил Леонков.

Он также обратил внимание, что новые планы совсем не в интересах Украины, а являются частью антироссийской стратегии Киева. Украинские власти пытаются любыми способами подыграть своим западным «партнерам».

Ранее бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов высказался о планах Украины по строительству новых баз. Он высмеял решение Киева, заметив, что страна попросту не сможет содержать такие военные объекты.