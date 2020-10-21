Самые яркие цитаты протоиерея Димитрия Смирнова

Известный священник Димитрий Смирнов славился острыми и хлесткими, но в то же время правдивыми высказываниями. ФАН собрал самые смелые цитаты протоиерея Димитрия, которые емко, но при этом точно могли охарактеризовать любое явление или действие.

21 октября стало известно, что знаменитый протоиерей, церковный и общественный деятель Димитрий Смирнов, перенесший ранее коронавирус, ушел из жизни от давней хронической болезни. Ему было 69 лет.

О смерти священнослужителя сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

Димитрий Смирнов был одним из самых ярких представителей РПЦ. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты, материнства и детства. Свои интересы он защищал очень страстно и рьяно, нередко это вызывало бурную реакцию общественности и провоцировало скандалы. Эпатажный, противоречивый и весьма харизматичный священник никогда не упускал возможности рубануть жесткую правду, преподнося ее с долей юмора и иронии. Его высказывания о семейных ценностях нередко приравнивали к официальной позиции Русской православной церкви, так как даже глава РПЦ патриарх Кирилл никогда не одергивал Смирнова и не ограничивал его в храбрых высказываниях. Только глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда несколько раз оправдывался за высказывания отца Димитрия, например, цитату о гражданских женах он назвал «троллингом».

О женщинах и мужчинах

Любил протоиерей Димитрий российских представительниц прекрасного пола уму-разуму учить путем колких выражений. Один из последних громких скандалов произошел после заявления представителя церкви о том, что женщины, живущие с мужчинами вне зарегистрированного брака, являются «бесплатными проститутками».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Говорят: «У меня гражданский брак». Да нет! Ты просто бесплатно оказываешь услуги, а так тебя никто за жену не считает», — заявил почетный представитель Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

Смирнов отметил, что мужчины, проживающие с женщинами без официального брака, не принимают девушек за жен: если бы сожитель относился к спутнице как к настоящей супруге, ему бы не составило труда зарегистрировать отношения. Молодые люди считают девушек в таком союзе «временной утехой». Священник выразил сожаление, что женщины в России не понимают истинной сути брака. Эти слова представителя РПЦ вызвали негативную реакцию в Государственной думе и Совете Федерации.

В июле 2019 года протоиерей в эфире радио «Радонеж» поделился мнением, что женщины глупее мужчин, но в них больше терпения и любви. На всю страну прогремел скандал. Тогда священник добавил, что «девочки учатся в школе лучше мальчиков, потому что они более старательные и лучше понимают, что им говорят». Смирнов объяснил, что «женский ум для другого создан: женщина лучше работает за конвейером, а мужчина не в состоянии».

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — выразил свое мнение отец Димитрий.

В марте текущего года священнослужитель усомнился в полезности женского школьного образования. Он пожаловался, что девочкам не прививают в школе необходимые навыки. В эфире радиостанции «Радонеж» Смирнов говорил с женщиной, которая рассказала, что не стала отдавать дочь в школу, чтобы та помогала ей с новорожденным малышом. Отец Димитрий признался, что это важнее учебы, так как девочек в школе учат только сквернословить и хамить. Также он заявлял, что девушки с 14 лет могут пойти на работу, чтобы «платить за жилье в объеме занимаемого места в квартире».

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — подбодрил Смирнов женщину.

Не обделил протоиерей Димитрий и сильную половину человечества. Однажды он назвал российских мужчин национальной катастрофой. Смирнов заявил, что женщина тратит свои лучшие годы на возлюбленного, а тот по истечению времени меняет ее на другую.

«Наши мужчины — это наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг. Мужчина находит новую, говорит: «Я полюбил другую, а на тебе жениться не готов», — указал представитель РПЦ.

Про аборты

Священник являлся активным противником абортов. Смирнов неоднократно заявлял, в России нужно бороться с абортами. Протоиерей призывал российских женщин «перестать убивать собственных детей». Он отмечал, что после детоубийства женщина не должна ожидать хорошей жизни и желать счастливого замужества. Он смело заявлял, что «таких людоедов, как наш народ, нужно с лица земли стереть». Священник напоминал, что «сто лет назад русская семья в среднем имела восемь детей, иметь 15−20 детей — это была обычная история».

«У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца», — сказал протоиерей во время передачи «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз».

О покемонах

В сентябре 2016 года протоиерей искрометно пошутил над видеоблогером Русланом Соколовским, который получил условный срок два года и три месяца за ловлю покемонов в храме. Он заявлял, что виновный должен быть наказан не радикально, но показательно, и в шутку предложил Соколовского «на кол посадить». Смирнов выразил мнение, что блогера не накажут серьезно, и предложил ему ловить покемонов в «своей тумбочке или в общественной бане».

«Храм — это специальное место только для молитвы и совершения таинств церковных. В храме нельзя ни играть в футбол, ни пить кофе, ни вести посторонние разговоры, ни ловить покемонов», — объяснил священник.

Про рок-музыку

Священнослужитель не скрывал своей огромной нелюбви к рок-музыке. Он считал, что это музыкальное направление «возбуждает в человеке низменные чувства». Смирнов признавался, что считает рок неполезной музыкой: в его представлении выступление рок-музыкантов похоже на беснование. Также он был уверен, что рок-исполнители заражают молодежь «духом протеста, который есть дух антихриста».

«Обычное выступление рок-музыки похоже на беснование: дым, вопли, крики… И если вот так посмотреть, то как будто ты находишься в аду», — объяснил свою позицию протоиерей.

О русской вере

В одном из интервью отцу Димитрию задали вопрос о вере в России, спросив его, богаче ли россияне в духовном плане, чем европейцы. Священник признался, что так не думает, и заявил, что хуже русских людей сейчас нет на земле. Смирнов заявил, что еще сто лет назад «мы были самым лучшим народом, благодаря большевикам стали самые плохие». Он отметил, что «у нас больше всего алкоголиков, наркоманов, абортов, самоубийств, особо тяжких преступлений и людей, невинно сидящих в тюрьме». Протоиерей назвал чудом то, что «мы еще живем», объяснив, что «Господь милует за молитвы наших мучеников» и «дает время исправиться».

«Хуже нас нет сейчас на земле», — критично отозвался Смирнов.

О власти

Эту фразу протоиерей Димитрий сказал в интервью социальному изданию «Правмир». Смирнов отметил, что власти бывают разные. Он посетовал, что большинство чиновников относятся равнодушно к людским проблемам, не помогают нуждающимся, а вместо этого «присылают всякие комиссии».

«Никак наши чиновники не могут понять, что они должны быть как священники — служить людям», — отметил церковнослужитель.

Ранее политик, служитель Русской православной церкви Виталий Милонов рассказал о главной заслуге протоиерея Димитрия Смирнова. Депутат Государственной думы отметил, что священник умел ярко, используя запоминающиеся образы, рассказать о важных вещах.