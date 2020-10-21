Госдума приняла президентский законопроект о Конституционном суде

Москва, 21 октября. Госдума приняла проект нового закона о Конституционном суде во втором чтении.

Проект закона внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин 23 сентября. Он направлен на реализацию поправок в основной закон, принятых по итогам голосования 1 июля.

Глава государства предложил сократить число судей КС до 11, включая председателя и его заместителя. Ранее он состоял из 19 человек, а у председателя было два заместителя. Кроме того, проект закона предусматривает право КС проверять конституционность федеральных законопроектов до их подписания президентом и местных — до их официального обнародования.

Также КС сможет разрешать вопросы об исполнении решений межгосударственных органов, международных или иностранных судов, если они противоречат основному закону или основам публичного правопорядка в России. Более того, в тексте проекта появилось положение о запрете судьям Конституционного суда критиковать его решения в СМИ и Интернете, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения.