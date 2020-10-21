Госдума продлила автоматическое начисление выплат на детей

Москва, 21 октября. Госдума приняла решение продлить беззаявительный порядок выплат за первого и второго ребенка до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект, который был принят сразу в трех чтениях, внесли сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Андрей Исаев.

«В целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации, посещение указанных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществлять без подачи гражданами заявлений», — говорится в тексте законопроекта.

Такие меры уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года, когда россияне могли получить ежемесячные выплаты на детей без личной подачи заявления. Стоит отметить, что выплаты предоставляются только в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.