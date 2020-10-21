ВСУ трижды обстреляли ДНР из минометов и пулеметов

Донецк, 21 октября. Украинские военные за минувшие сутки трижды открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, пишет Dnr.news cо ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

ВСУ по-прежнему нарушают режим прекращения огня. Киевские силовики обстреляли районы поселка Минеральное и села Спартак. Украинские военные применили минометные мины калибром 82 мм, гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, что договоренности контактной группы в Минске предусматривают режим тишины. Стороны не должны размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах. Однако ВСУ перекинули зенитную установку и четыре БТР в Попасную.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать работе миссии ОБСЕ в Донбассе. Они блокировали сигнал БПЛА спецпредставителей.

Руководство республик Донбасса считает, что украинские военные могут активизироваться во время выборов на Украине. Голосование за представителей органов местного самоуправления пройдет 25 октября.