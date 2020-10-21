Москва, 21 октября. Певица Татьяна Овсиенко шокирована слухами о своем алкоголизме и проблемах в семье. Об этом рассказала ее подруга, стилист Оксана Брауде, изданию «Собеседник.Ru».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Татьяны Овсиенко возникли проблемы с алкоголем на фоне конфликта с супругом Александром Меркуловым, которого она долго ждала из тюрьмы.

Сама певица все отрицает и говорит, что в ее семье все идеально. Слова Овсиенко подтвердила давняя подруга, стилист Оксана Брауде, недавно навещавшая певицу в Ялте.

«Из-за пандемии не виделись больше, чем полгода. И я была шокирована слухами, заполонившими интернет, что Александр избивает Татьяну. Вчера, побывав у них в гостях, я в очередной раз любовалась этой прекрасной парой и их бережному отношению друг к другу», — рассказала Брауде.

Сама певица выложила несколько фотографий, чтобы показать общественности, что с ней все в порядке. Однако подписчики раскритиковали ее за чрезмерного увлечения пластикой.

Ранее солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина высказалась об алкоголизме певицы Татьяны Овсиенко. Она рассказала, что Солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина высказалась об алкоголизме певицы Татьяны Овсиенко. Певица вспомнила, что встречалась с Овсиенко не так давно, и от нее даже не пахло алкоголем.