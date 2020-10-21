Делягин спрогнозировал бурную реакцию россиян на мечты Чубайса о пенсии

Экономист и политолог Михаил Делягин спрогнозировал бурную реакцию россиян на мечты Анатолия Чубайса о спокойной жизни на пенсии. Ранее появилась информация, что глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину отпустить его на пенсию. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на собеседника из числа крупных бизнесменов. РБК, в свою очередь, приводит сведения, что Чубайс, возможно, скоро покинет компанию, ему предложено «заняться Арктикой». В пресс-службе корпорации ответили, что Чубайсу нравится Арктика, но себя «полярником он себя вряд ли видит», а также, что по поручению правительства он разрабатывает стратегию развития Роснано до 2024 года.

ФАН попросил одного из последовательных оппонентов Чубайса — экономиста и политолога Михаила Делягина — поделиться мнением по поводу будущего главы Роснано. Вопрос звучал так: «Что правильнее — отпустить Чубайса на пенсию или отдать под суд, чему с высокой долей вероятности обрадуется большое количество россиян?»

«Тут могут быть разные точки зрения, — ответил Делягин. — Сам Чубайс хочет уйти на пенсию, на заслуженный отдых. Может быть, еще и социальные льготы себе потом потребует, против которых он всю жизнь воевал и которые искоренял. А с точки зрения граждан России, если провести опрос, скажем, в Интернете или просто среди людей, единственной дискуссией будет: под суд его или сразу на кол. Да, это будет бурная дискуссия!»

Помимо разорения миллионов россиян, Делягин припомнил Чубайсу «муки» невинных животных, незаслуженно пострадавших из-за политизированности российского общества.

«На самом деле, этот человек, помимо прочего, сломал жизнь целому поколению рыжих котов, — продолжил Делягин. — Одно время практически всех рыжих котов реально называли Чубайсами и относились к ним, как Чубайс того заслужил. Мне рассказали друзья из общества защиты животных, что это была реально трагедия, когда рыжих котов, ну, убивать не убивали, но относиться к ним стали очень плохо. Сначала называют Чубайсом, а дальше уже и относятся соответственно. Знаете, по-литовски и не только по-литовски «Чубась» — это такой мелкий зловредный домовой. Так что фамилия говорящая…»

На вопрос, что бы сам Михаил Делягин пожелал Чубайсу, собеседник Федерального агентства новостей ответил так:

«Когда Чубайсу исполнилось 50 лет, меня спросили, что я могу ему пожелать. Я ему пожелал профессионального следователя, честного судьи и «красной зоны» (то есть контролируемой администрацией, а не заключенными. — Прим. ФАН). Больше мне добавить нечего».

Анатолию Чубайсу в июне исполнилось 65 лет, он занимает пост председателя правления Роснано с июля 2011 года. В сознании россиян с именем Чубайса связаны реформы 90-х годов, в том числе приватизация, которую позже назвали грабительской, а в народе окрестили «прихватизацией». В 90-е Чубайс занимал различные должности во властных структурах, он считается одним из идеологов и руководителей экономических реформ тех времен, а также реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах.