Вассерман разгневал украинцев сравнением с русскими

Киев, 21 октября. Политолог и публицист Анатолий Вассерман заявил об отсутствии различий между русскими и украинцами, чем навлек на себя нападки со стороны патриотично настроенных жителей Украины, передает «Царьград».

Вассерман дал интервью украинскому журналисту Юрию Коту, в котором рассказал о перспективах воссоединения Украины с Россией. Публицист выразил уверенность в том, что воссоединение Украины с Россией может произойти гораздо проще, чем присоединение Белоруссии. Он также добавил, что большую часть украинцев даже «под микроскопом не отличить от русских».

Кроме того, Вассерман предположил, что президент России Владимир Путин поступил абсолютно правильно, предоставив украинскому народу право самостоятельно принимать решения после государственного переворота в Киеве, хотя мог ввести войска на Украину.

Публицист уверен, что после Евромайдана большинство украинцев были ослеплены европейскими перспективами, о которых им твердили политики из США и ЕС. По его словам, вмешательство России было бы воспринято украинцами, как попытка «оторвать их от европейской кормушки». В конечном итоге, данные события могли бы обернуться кровавым террором.

«Однако на самом деле все оказалось с точностью до наоборот, и в этом значительная часть граждан Украины убедилась на собственной шкуре», — резюмировал Вассерман.

Патриотично настроенным украинцам не понравились высказывания Анатолия Вассермана, в результате чего публициста засыпали гневными комментариями с угрозами. Один из пользователей Сети процитировал стихотворные строки «Никогда мы не будем братьями», а некая дама намекнула, что за подобные мысли в 2015 в Киеве был убит журналист и писатель Олесь Бузина.

Ранее Вассерман рассказал, как Запад использует СМИ для оболванивания людей для достижения собственных целей. По его словам, западные СМИ стали оружием для политических сил, которые пытаются продвинуть свои интересы и установить глобальное влияние.