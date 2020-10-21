Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана

Москва, 21 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Во время встречи с Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, в частности, реализация соглашения о прекращении огня.

«В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, где до сих пор продолжается вооруженное противостояние. Ранее ВС Азербайджана заявили о ликвидации армянского батальона 556-го полка.