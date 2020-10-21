Иван Тимофеев: Технологическая война между США и Китаем затронет и Россию

Как далеко зайдет технологическая война? Политологи будут искать ответы на этот вопрос в ходе сессии на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Предыдущие десятилетия были благоприятными для международного научного и технологического взаимодействия. Ситуация меняется на глазах, относительная открытость сменяется подозрительностью и острой конкуренцией.

Научно-технологическая сфера никогда не могла развиваться в изоляции, во взаимосвязанном мире необходим обмен знаниями. Но гонка за новыми технологиями — в центре соперничества крупных стран. Обладание ими определяет место каждой державы в мировой расстановке сил.

Разломы, борьба, технологическая война — прежде всего, между США и Китаем, главным образом в области телекоммуникации — как мы ее называем, началась еще задолго до «коронавирусных» времен. Однако пандемия ее усугубила. Американцы исходят из того, что Китай очень быстро догоняет США по этим технологиям, что представляет угрозу национальной безопасности.

С одной стороны, надо заставить Китай бежать медленнее — ограничить его технологические возможности, в том числе, доступ к американским технологиям, которые позволяли китайцам быстро развивать свои. А с другой стороны, надо поднажать и усилить собственное технологическое развитие. Получается, что американцы испугались появления альтернативных китайских платформ, которые так или иначе будут их вытеснять.

С прошлого года началось довольно интенсивное санкционное давление на Китай, вводятся торговые ограничения, прежде всего — в телекоммуникациях, и в этом году оно только ускорилось. Речь идет о действительно нарастающем разломе, когда встает вопрос о выборе платформ — либо китайские, либо американские. Американцы сами эту логику навязывают: либо вы с ними, либо вы с нами. И если раньше у нас был глобальный конкурентный мир, где были и китайцы, и американцы, и ЕС, и Россия, и такого жесткого выбора не было, то сейчас вопрос ставится именно так.

Я приведу пример. В Великобритании публично заявили, что китайские системы могут угрожать национальной безопасности, с ними могут быть проблемы из-за американских санкций, нужно от них отказаться.

Американцы уже выкручивают руки своим союзникам, чтобы они тоже отказывались от китайских систем. Конфликт этот будет только усугубляться, я не вижу его скорого завершения. Дело идет к формированию технологической биполярности, когда возникает два типологических лагеря.

Это действительно качественное изменение — линии образуются по политическим причинам. Дело, прежде всего, в вопросе безопасности. Это не только вопрос денег, хотя они важны, и американцы хотят сохранить рынки. Китайский телекоммуникационный бизнес делается ведь не только их собственными силами, там много американских компонентов, а это большой рынок для американского бизнеса.

Во главу угла ставится вопрос национальной безопасности. И это вопрос политический. Ради соображений безопасности Америка идет на такие жесткие меры, предполагая, что в будущем это технологическое разделение тоже может окупиться, то есть позволит либо снизить влияние конкурента и сохранить свои рынки.

Сейчас война идет за первенство в технологиях и завоевание рынков для этих технологий. Это война за технологический суверенитет, и если раньше наличие американских компонентов в китайском телефоне было совершенно нормально, то сейчас для американцев это неприемлемо. Американцы свои компоненты китайцам уже не продают — именно из соображений национальной безопасности. Все это — лишь элемент на более сложном общем фоне ухудшающихся отношений между странами.

Это не только технологическая война, здесь есть также идеологические разломы. В технологической атаке Америки на Китай просматривается, конечно, военно-политический аспект. Не думаю, что в ближайшем будущем это технологическое противостояние приведет к войне, но очевидно, что тучи сгущаются и климат отношений существенно портится. Это плохо, ведь военные и армия — только инструмент. Вопрос: как и при каких обстоятельствах он используется?

В хорошем, благоприятном политическом климате он остается невостребованным, а вот в турбулентные времена обостряются и военно-политические проблемы. Они нарастали достаточно давно, и вопрос стратегической стабильности — тема тоже не новая.

Буквально пару дней назад президент США Дональд Трамп подписал национальную стратегию в области новых американских технологий. Там обозначены два ключевых соперника США и две ключевые угрозы — Китай и Россия. О Китае мы поговорили, но вот Россия воспринимается американцами в качестве тоже достаточно серьезного противника. Во-первых, у россиян есть свои технологические заделы, особенно в военно-промышленном комплексе. Во-вторых, мы стараемся адаптировать западные технологии для своих целей. И в перспективе Россия — серьезный противник, с которым нужно считаться. То есть, Россию американцы тоже будут сдерживать.

И здесь встает большой вопрос о будущем нашей политики. Логично, что мы можем более активно выстраивать партнерство с Китаем, в том числе, на антиамериканской базе. России терять свой технологический суверенитет тоже резона нет, стоит задача сохранять его в критических областях.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем выступлении на заседании Валдайского клуба сказал, что у нас действительно есть передовые разработки, и привел пример с вакциной. Вакцину мы сделали, проблема в ее массовом промышленном производстве. С момента распада Советского Союза мы пережили очень серьезную деиндустриализацию, и часть промышленных кадров во многом деградировала. Мы стали больше зависеть от сырьевой конъюнктуры, и пришлось восстанавливать и выстраивать заново новую промышленную экономику. Без нее технологии просто повисают в воздухе.

В рамках сессии мы хотим обменяться мнениями. Среди участников — представители из Китая, США и России. Мы хотим посмотреть, как они видят ситуацию, ведь эксперты по-разному видят мир. И у американцев есть своя логика, у них есть своя аргументация, ее нужно слушать, ее нужно понимать. Есть проблема промышленного шпионажа, есть проблема защиты интеллектуальной собственности.

Дискуссия на нашей сессии отражает острие международных проблем. Я бы выделил один из основных аспектов: в своей стратегии в области критических технологий США объявили Китай и Россию своими главными противниками. Владимир Путин, наш президент, в сентябре предлагал американцам диалог в области кибербезопасности. Сегодня на официальном уровне американцы назвали это «дешевой пропагандой и уловками». Они не просто отвергли такой диалог — они сделали это в оскорбительной форме.

Это говорит о том, что никакого российско-американского диалога не получается. То есть, мы живем в очень турбулентном климате, и он с каждым днем становится все более накаленным. Есть преграда для военного конфликта: наличие ядерного оружия. Нельзя просто воевать, потому что тот, кто начнет первым, погибнет вторым. А вот в технологической сфере, в сфере высоких технологий и в сфере кибербезопасности никаких преград нет — как нет и доверия. Есть лишь восприятие друг друга как противников.

Это опасно для нас, и для бизнеса это, конечно, очень плохая новость. Секьюритизация и бизнесу, и простым людям, как потребителям, будет наносить вред. Экономику в девяностые и нулевые бизнес будет вспоминать с ностальгией, потому что идет расцепка, рост издержек, постоянно растут геополитические риски. Мы много говорили о том, последние 30 лет мир идет к глобализации — сейчас мы движемся к дезинтеграции.