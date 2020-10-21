Законопроект о Правительстве РФ прошел II чтение в Госдуме

Москва, 21 октября. Госдума приняла проект нового закона о Правительстве РФ во втором чтении. Законопроект устанавливает порядок формирования и полномочия кабмина.

Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным. Он направлен на реализацию новых положений Конституции РФ, принятых по результатам голосования 1 июля.

Закон определяет статус Правительства РФ, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Кроме того, предлагается закрепить положение о вхождении правительства в единую систему публичной власти, его способность контролировать деятельность органов исполнительной власти и решению разногласий между ними.

Согласно проекту закона, председатель правительства, его заместители и федеральные министры, кроме глав силовых ведомств, назначаются главой государства после их утверждения в Госдуме. Кандидатуру главы кабмина предлагает президент, а вице-премьеров и министров — председатель правительства.

Также глава государства предложил внести изменения в порядок назначения глав федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Их предлагается назначать по решению президента РФ после консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о формировании Конституционного суда, назначении глав силовых ведомств и внешней разведки, а также о запрете омбудсменам иметь счета за рубежом.