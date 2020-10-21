Первый канал сообщил о долгожданной премьере второго сезона сериала «Метод»

Москва, 21 октября. Первый канал и продюсерская компания «Среда» представили трейлер нового сезона сериала «Метод», премьера которого состоится 8 ноября, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала.

Трейлер приоткрывает подробности новых серий. Есеня Стеклова, ее играет Паулина Андреева, тяжело переживает смерть своего наставника и возлюбленного. Но время идет, и за год, прошедший с событий первого сезона, у героини появляется семья: она вышла замуж и родила дочь.

Принять своего ребенка Стекловой непросто, но, как ни парадоксально, поможет ей в этом именно профессия — на ребенка начнет охоту некий таинственный маньяк «Ты меня не поймаешь».

В то же время полноценным главным героем становится Евгений Осмысловский — персонаж Александра Петрова. Теперь он не просто приятель главной героини, который пытается помочь Есене выйти на организатора кровавых убийств, но и ее муж.

«С момента последних событий прошел год — после смерти Меглина жизнь героини, конечно, изменилась кардинально: у нее появилась семья, она вышла замуж, — сказала Андреева. — Я люблю свою героиню и этот сериал — он жесткий, настоящий, умный. С прекрасным текстом, героями, так что я рада, что у этой истории есть продолжение».

В конце первого сезона главный герой Родион Меглин (в исполнении Константина Хабенского) умирает, получив удар ножом в сердце от своей напарницы Есени. Казалось бы, эта смерть логически завершила историю и сериал, но практически сразу после окончания «Метода» было заявлено о съемках второго сезона.

«Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории, — признался Хабенский. — Наверное, процентов 90 людей очень просили. Но моего героя убили, и что делать? Второй сезон много переписывался, многое искали, что бы такого придумать, как будут развиваться герои».

Во втором сезоне каждая история будет развиваться в течение двух серий. В проекте традиционно занято немало заметных мастеров нашего кинематографа. А именно: Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Александр Обласов, Юлия Хлынина, Роман Маякин, Елена Николаева и другие.

Стоит напомнить, что дебютный сезон «Метода» получил сразу три премии ТЭФИ — в категориях «Телевизионный фильм/сериал», «Лучший актер телевизионного фильма/сериала» (Хабенский) и «Телевизионный продюсер сезона» (Александр Цекало).

Кроме того, данный проект отмечен тремя призами Ассоциации продюсеров кино и телевидения — в категориях «Лучший актер телевизионного фильма/сериала» (тот же Хабенский), «Лучшая работа режиссера монтажа» (Максим Полинский и Николай Булыгин) и «Лучшая работа звукорежиссера» (Михаил Алексеенков, Игорь Иншаков и Игорь Денисов).

Режиссер второго сезона — Александр Войтинский, генеральные продюсеры — Константин Эрнст, Александр Цекало и Иван Самохвалов.

В 2017 году права на российский сериал, премьера которого состоялась ровно пять лет назад, приобрел американский стриминговый видеосервис Netflix.

Сейчас на вышеупомянутой платформе с успехом показывается другой наш телесериал — «Эпидемия».