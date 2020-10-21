Эксперты рассказали, как НАТО получит военно-морские базы на Украине

Две военно-морские базы в Черном море могут отойти НАТО, и под видом украинских кораблей там будут находиться суда стран Североатлантического альянса. Подробнее — в материале ФАН.
Планы Киева
Киев собирается самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств. Такое заявление сделал глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».
«Базы нужны, они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли — покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?» — заявил Кравчук.
Он добавил, что ракетные катера, которые Украина намерена закупать у Великобритании, якобы будут в два раза быстрее, чем у России.
«Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в Лондоне о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории. Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего России», — добавил Кравчук.
Базы НАТО
Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что на протяжении 23 лет военно-морские базы Украине нужны не были.
«И флотом они не занимались, а теперь вдруг спохватились. Не думаю, что есть статья расходов на них. Скорее всего, это будут завуалированные базы НАТО, где под видом украинских кораблей будут находиться суда стран Альянса», — пояснил Бредихин.
«Списанные корыта»
Политолог Владимир Карасев обратил внимание, что у украинского государства нет денег на строительство военных баз. Опытных инженеров в сфере военного строительства тоже нет.
«Схема работать будет следующим образом: Украина получает кредит от Великобритании на строительство двух военных баз для Великобритании, строить базы будут британские компании, а в порту будут находиться, естественно, британские корабли, а не украинские корыта. Но в качестве «жеста доброй воли» и, опять же, за счет кредитных средств Киев закупит у Лондона списанные катера. Ну и, конечно, не может и речи быть о том, что эти катера быстрее русских кораблей. Я бы посоветовал Кравчуку спуститься с небес на грешную украинскую землю и немного остыть от того потока фантазий», — отметил Владимир Карасев.
Против России
Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что закупка судов и строительство новых военно-морских баз — шаг против России.
«Кравчук этого даже не захотел скрыть, заявляя, что его держава купит в Великобритании катера, которые «быстрее российских». Пусть покупают, если в украинском бюджете вдруг образовались лишние деньги. На социальные нужды их там нет, на науку и образование — нет, на дотации малоимущим в связи с хроническим ростом тарифов ЖКХ — нет, на создание новых рабочих мест — нет, а вот на военные катера — есть», — добавил Соловейчик.
Другое дело, заметил эксперт, как показывает весь прошлый опыт, украинские военные на море и на суше против России выступать не могут, как бы при этом не помогали страны НАТО.
«Думаю, на сей раз будет ровно то же самое. Если, конечно, средства, отпущенные из украинского бюджета на строительство баз и закупку судов, не будут по дороге тупо и банально украдены, как это случается на Украине сплошь и рядом — что при Кравчуке, что при Кучме, что при Порошенко, что при Зеленском», — заключил Соловейчик.