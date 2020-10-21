Эксперты рассказали, как НАТО получит военно-морские базы на Украине

Две военно-морские базы в Черном море могут отойти НАТО, и под видом украинских кораблей там будут находиться суда стран Североатлантического альянса. Подробнее — в материале ФАН.

Планы Киева

Киев собирается самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств. Такое заявление сделал глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране начинается строительство двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона».

«Базы нужны, они будут эксплуатироваться Украиной. Опять я вижу намеки, мол, иностранные базы. Да речь не идет об иностранных базах. Базу будет строить Украина, а корабли — покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?» — заявил Кравчук.

Он добавил, что ракетные катера, которые Украина намерена закупать у Великобритании, якобы будут в два раза быстрее, чем у России.

«Кораблей недостаточно, но у нас есть подписанный документ в Лондоне о стратегическом партнерстве с Великобританией. Впервые в истории. Выделены средства на строительство ракетных катеров, которые будут иметь скорость в 2-2,5 раза больше существующих кораблей других государств, прежде всего России», — добавил Кравчук.

Базы НАТО

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что на протяжении 23 лет военно-морские базы Украине нужны не были.

«И флотом они не занимались, а теперь вдруг спохватились. Не думаю, что есть статья расходов на них. Скорее всего, это будут завуалированные базы НАТО, где под видом украинских кораблей будут находиться суда стран Альянса», — пояснил Бредихин.

«Списанные корыта»

Политолог Владимир Карасев обратил внимание, что у украинского государства нет денег на строительство военных баз. Опытных инженеров в сфере военного строительства тоже нет.

«Схема работать будет следующим образом: Украина получает кредит от Великобритании на строительство двух военных баз для Великобритании, строить базы будут британские компании, а в порту будут находиться, естественно, британские корабли, а не украинские корыта. Но в качестве «жеста доброй воли» и, опять же, за счет кредитных средств Киев закупит у Лондона списанные катера. Ну и, конечно, не может и речи быть о том, что эти катера быстрее русских кораблей. Я бы посоветовал Кравчуку спуститься с небес на грешную украинскую землю и немного остыть от того потока фантазий», — отметил Владимир Карасев.

Против России

Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что закупка судов и строительство новых военно-морских баз — шаг против России.

«Кравчук этого даже не захотел скрыть, заявляя, что его держава купит в Великобритании катера, которые «быстрее российских». Пусть покупают, если в украинском бюджете вдруг образовались лишние деньги. На социальные нужды их там нет, на науку и образование — нет, на дотации малоимущим в связи с хроническим ростом тарифов ЖКХ — нет, на создание новых рабочих мест — нет, а вот на военные катера — есть», — добавил Соловейчик.

Другое дело, заметил эксперт, как показывает весь прошлый опыт, украинские военные на море и на суше против России выступать не могут, как бы при этом не помогали страны НАТО.