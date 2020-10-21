Тратить на уборку как можно меньше времени — мечта едва ли не каждой хозяйки. И современная бытовая техника готова в этом помочь. Моющий пылесос станет отличным решением для качественной экспресс-уборки, ведь он одинаково эффективно справляется с сухим мусором, шерстью домашних животных, пятнами на коврах и полу и даже лужицами жидкой грязи.

Но какой моющий пылесос выбрать для дома из нескольких десятков моделей, представленных на рынке? Почему цена одних в несколько раз выше других? И на что нужно обращать внимание при покупке? В этих вопросах журналисту ФАН помогал разбираться эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Когда моющий пылесос нужен

Модели с функцией влажной уборки позиционируют как современную альтернативу обычным пылесосам. Но не всегда им стоит отдавать предпочтение. Дело в том, что эта техника разработана именно для того, чтобы мыть. А если напольное покрытие или ковры особенно чувствительны к влаге, оценить все возможности новомодных устройств просто не получится.

«Моющий пылесос — современная и удобная альтернатива уборке шваброй, — отмечает Максим Соколов. — Такая техника подходит для мытья полов с плиткой, линолеумом и даже ковровыми покрытиями. В отличие от обычного пылесоса, моющий имеет два резервуара: один для чистой воды, второй — для грязной. Сначала пылесос наносит на поверхность чистую воду с моющим средством, а после собирает ее вместе с грязью. У большинства моделей есть также режим сухой уборки».

Если на полу квартиры или дома лежит ламинат, частая влажная уборка может повредить покрытие. Влага будет проникать в стыки между панелями, что со временем заставит края «вспучиться». Не потерпит такого обращения и натуральный паркет, которому контакт с влагой противопоказан. Если вы используете для очистки этих напольных покрытий моющий пылесос, который после работы оставляет 5-15% влаги на поверхности, их дополнительно придется протирать сухой тряпкой. А это увеличит продолжительность уборки.

Не дружат с этой техникой и натуральные ковры. Шерсть и хлопок быстро впитывают воду, и даже самая мощная модель не сможет ее качественно собрать. Ковры из натуральных волокон долго будут оставаться влажными, их придется просушивать на улице или на балконе. Синтетические ковры более устойчивы к влаге, поэтому с их очисткой проблем не возникнет. Как и с обивкой мягкой мебели, которая выполнена из синтетических материалов.

Выбирайте пылесос с функцией влажной уборки в этих случаях:

напольное покрытие в вашем доме не боится влаги. Не чувствительны к ней керамогранит, плитка, линолеум, синтетический ковролин;

вас есть домашние животные. Обычным пылесосом справиться с шерстью питомцев очень сложно. Она то застревает в обивке диванов и кресел, то разлетается по всем углам. Моющие модели увлажняют шерсть и легко удаляют ее с текстильных, шероховатых покрытий. Вычищать мебель или ковры щеткой больше не потребуется;

вы или ваши близкие страдают от аллергии. Склонность к аллергическим реакциям и астма требуют особого внимания к гигиене помещений. Влажную уборку нужно проводить часто, а в сезон всплеска аллергии — до двух раз в день. Наличие моющего пылесоса серьезно облегчает жизнь, так как пройтись с ним по квартире проще, чем с ведром и шваброй.

Если же покрытие пола не терпит частого контакта с влагой, лучше остановиться на обычном пылесосе для сухой уборки. Выбор таких моделей огромен, обычно они стоят дешевле, весят меньше, а значит, использовать устройство будет удобнее.

Типы моделей

Все моющие пылесосы устроены по одному принципу. В их конструкции есть два резервуара для жидкости, мощная турбина, которая позволяет всасывать воду, фильтры для очистки воздуха. Различают модели по мощности, объему баков для чистой и отработанной воды, габаритам. Эти параметры позволяют делить их на два типа.

Бытовые . Обладают мощностью до 1500 Вт и разрежением до 200 бар. Рассчитаны на уборку в квартирах и частных домах. Как правило, имеют компактное исполнение, за счет чего их легко перемещать и хранить. Существуют вертикальные моющие пылесосы, которые удобно хранить на кухне или в прихожей и использовать вместо швабры ежедневно. Их так и называют — электрошвабрами. Однако вместительность бака у них небольшая — не более одного литра. И при длительной уборке бак будет быстро забиваться.

. Обладают мощностью до 1500 Вт и разрежением до 200 бар. Рассчитаны на уборку в квартирах и частных домах. Как правило, имеют компактное исполнение, за счет чего их легко перемещать и хранить. Существуют вертикальные моющие пылесосы, которые удобно хранить на кухне или в прихожей и использовать вместо швабры ежедневно. Их так и называют — электрошвабрами. Однако вместительность бака у них небольшая — не более одного литра. И при длительной уборке бак будет быстро забиваться. Профессиональные. Отличаются высокой мощностью — до 2000 Вт и более, а разрежение может достигать 250 бар. Это обеспечивает отличную производительность и позволяет быстро проводить уборку в общественных местах, офисах, гостиницах, кафе, спортивных комплексах. Емкость резервуара может достигать 5–8 литров. Такие пылесосы имеют большой ресурс и рассчитаны на ежедневную эксплуатацию. Но и стоимость их «кусается» — она может составлять несколько десятков тысяч рублей.

«В основном на рынке представлены сетевые моющие пылесосы, которые подключаются в розетку через удлинитель или напрямую, — комментирует Максим Соколов. — Однако все чаще стали появляться аккумуляторные представители. Беспроводной моющий пылесос удобен тем, что пользователь «не привязан» к розетке, а шнур не мешает во время уборки».

Еще одной новинкой рынка стал моющий робот-пылесос. По виду он ничем не отличается от робота для сухой уборки. Точно так же перемещается по квартире, по возможности заходит в углы и под мебель на ножках, скрупулезно собирает загрязнения, даже когда вас нет дома. Ввиду малого объема бака ожидать особенно качественной очистки от такого девайса нет стоит. Он, скорее, подходит для поддержания чистоты в помещении, тогда как для еженедельной уборки стоит использовать обычный моющий пылесос. Но зато такая техника избавляет пользователя от каких-либо усилий, ведь уборка осуществляется автоматически.

Рекомендации по выбору

Выбирая модель для домашнего использования, обращайте внимание на следующие характеристики.

Мощность и разрежение . Чем выше эти показатели, тем более качественной и эффективной будет работа устройства. Маломощные модели тоже имеют «право на существование», но важно учитывать, что влаги такие устройства будут оставлять больше. А значит, полы, мебель и ковровые покрытия будут дольше сохнуть. Для бытового применения стоит выбирать устройство мощностью от 1250 Вт.

. Чем выше эти показатели, тем более качественной и эффективной будет работа устройства. Маломощные модели тоже имеют «право на существование», но важно учитывать, что влаги такие устройства будут оставлять больше. А значит, полы, мебель и ковровые покрытия будут дольше сохнуть. Для бытового применения стоит выбирать устройство мощностью от 1250 Вт. Объем баков . Чем больше емкость резервуаров, тем дольше будет работать устройство и его не придется очищать в процессе уборки. Но увеличение объема баков влечет и увеличение корпуса, а значит, вес и объем станут больше. В небольшой квартире использовать громоздкое устройство неудобно, как и переносить его по лестнице в доме. Оптимальный размер баков модели для использования в быту — до 4 литров.

. Чем больше емкость резервуаров, тем дольше будет работать устройство и его не придется очищать в процессе уборки. Но увеличение объема баков влечет и увеличение корпуса, а значит, вес и объем станут больше. В небольшой квартире использовать громоздкое устройство неудобно, как и переносить его по лестнице в доме. Оптимальный размер баков модели для использования в быту — до 4 литров. Длина кабеля . Рейтинг моющих пылесосов всегда возглавляют модели с длинным кабелем. Короткий не позволяет свободно перемещаться по помещению, а по ходу уборки возникает необходимость переключать устройство в другие розетки. Для двухкомнатной квартиры достаточно кабеля длиной семь метров. При большей площади выбирайте модели с кабелем до 10 метров.

. Рейтинг моющих пылесосов всегда возглавляют модели с длинным кабелем. Короткий не позволяет свободно перемещаться по помещению, а по ходу уборки возникает необходимость переключать устройство в другие розетки. Для двухкомнатной квартиры достаточно кабеля длиной семь метров. При большей площади выбирайте модели с кабелем до 10 метров. Аксессуары. Чем больше насадок предлагает в комплекте производитель, тем больше возможностей по очистке помещения предоставляет устройство. Вымыть полы, очистить диваны от пятен, дотянуться до спрятанных за мебелью углов и даже помыть окна — эти функции может выполнять один моющий пылесос. Некоторые насадки выполняют две задачи. Например, производитель Karcher заявляет, что особая форма насадок его моющих пылесосов ускоряет высыхание поверхностей на 50% и позволяет вычистить самые стойкие загрязнения.

Обращайте внимание на бренд и отзывы о моющих пылесосах. Нередко недостатки моделей no-name проявляются уже в процессе эксплуатации. Течь в корпусе во время уборки или некачественное удаление воды с поверхности испортит не только настроение, но и интерьер. Поэтому рекомендуем выбирать технику от авторитетных производителей, которые предоставляют гарантию не менее года.

Топ моющих пылесосов

С онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру» ФАН составил свой рейтинг лучших моющих пылесосов с ценами и характеристиками.

Lavor GBP 20 8.204.0059

Техника, которая найдет подход к любому загрязнению. В комплекте широкий выбор аксессуаров: удлинители, ручная насадка для химчистки, щетка для сухой уборки, щелевая насадка, насадка-кисть. Мощность составляет 1400 Вт, а вместимость баков для чистой и грязной воды — 12 и 20 л соответственно.

Особенности:

профессиональное и бытовое применение;

тихая работа;

корпус из ударопрочного пластика;

вес — 9,5 кг;

средняя цена — 29 990 руб.

Bort BSS-1415-W

Бытовая модель, которая подойдет для квартиры. Имеет функцию регулировки моющего раствора — это помогает подстроиться под характер загрязнений. Можно регулировать силу всасывания, например, уменьшив ее, чистить занавески и другой легкий текстиль. Функция выдувания поможет избавиться от сора в труднодоступных местах.

Особенности:

бытовое применение;

колесики для удобства перемещения;

простой, лаконичный дизайн;

вес — 7,6 кг;

мощность — 1400 Вт;

средняя цена — 8629 руб.

Bissell CrossWave 17132

Вертикальный пылесос, который не займет много места в квартире. Имеет два режима работы — обычный и интенсивный, в последнем подается вдвое больше моющего средства. Для удобства управления предусмотрено две рукоятки. А кабель длиной 7,5 м обеспечивает свободу перемещения относительно розетки.

Особенности:

конструкция — «электрошвабра»;

объем пылесборника — 0,62 л;

функция сбора жидкости;

фильтр тонкой очистки;

мощность — 560 Вт;

средняя цена — 20 890 руб.

Karcher SE 5.100

Компактный моющий пылесос с емкостью баков для чистой и грязной воды по четыре литра. Работает с расходом моющего средства 1 л/мин. В комплекте есть насадки для очистки твердых поверхностей и мягкой мебели.

Особенности:

классический дизайн Karcher;

долговечная составная труба всасывания;

вес — 7 кг;

мощность — 1400 Вт;

средняя цена — 27 990 руб.

Karcher SE 4001

Пылесос, который подойдет для дома, кафе или небольшой гостиницы. Оснащен насадкой, которая ускоряет очистку и высыхание поверхностей на 50%. С его помощью можно чистить ковры и мебель. Устройство справляется с серьезными и старыми загрязнениями.

Особенности:

узнаваемый дизайн Karcher;

колесики и ручка для удобного перемещения;

комплект практичных насадок;

мощность 1400 Вт;

вес — 8 кг;

средняя цена — 20 990 руб.

Ghibli&Wirbel Power Liner POWER EXTRA 7 I

Пылесос от итальянского бренда, подойдет клининговым службам. Укомплектован насадками для влажной уборки. Аксессуары для сухой нужно покупать отдельно. Обладает мощностью 1250 Вт и кабелем длиной 10 м.

Особенности:

профессиональная модель;

корпус из нержавеющей стали;

очищает твердые покрытия и деликатный текстиль;

оснащен мощным насосом для быстрого удаления жидкостей;

вес — 11 кг;

средняя цена — 34 891 руб.

Karcher PUZZI 10/1

Профессиональный пылесос для клининга. Рассчитан на продолжительную работу благодаря большим емкостям: 10 л для чистой воды и 9 л для грязной. Емкость для моющего средства вмещает литр. Производительность работы достигает 25 кв. м в час. В комплекте есть узкая насадка и насадка для мягкой мебели.

Особенности:

стильный, современный дизайн;

очищает текстиль и ковровые покрытия;

дополнительный отсек для моющих средств;

аквафильтр;

функция сбора жидкостей;

вес — 10,7 кг;

средняя цена — 46 763 руб.

Рекомендации по использованию и уходу

Для работы с моющим пылесосом выбирайте специальные моющие средства. Они помогают быстро очистить ковры, текстильные поверхности, не дают много пены и обладают приятным ароматом.

После каждого применения устройство требует обслуживания. Емкости с чистой и грязной водой, моющим средством нужно опорожнить, промыть и хорошо просушить. И лишь затем возвращать в корпус. Если этого не сделать, пылесос будет распространять неприятный, затхлый запах, а внутри корпуса может поселиться плесень.