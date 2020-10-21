Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае

Москва, 21 октября. Самолет Су-34 потерпел крушение в Хабаровском крае во время проведения планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ведомстве добавили, что летчики катапультировались, и сейчас их здоровью ничто не угрожает.

«В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Истребитель упал в лесисто-равнинной местности, при этом на месте крушения нет следов разрушений. Также стало известно, что тренировочный полет выполнялся без боекомплекта. Сейчас на месте аварии работает комиссия Восточного военного округа для выяснения обстоятельств происшествия.