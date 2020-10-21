Названа опасность бурной реакции иммунитета на коронавирус

Организм человека в стрессовой ситуации может реагировать по двум сценариям: его защитные функции либо начинают активно работать, либо резко снижаются. Об этом рассказала врач, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в комментарии ФАН. Специалист объяснила опасность бурной реакции иммунитета в случае заражения COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали фактор, подрывающий защиту организма от COVID-19. В ведомстве отметили, что эффективность защитной системы организма может понизиться из-за переохлаждения, вызванного резким перепадом температур.

«Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе к COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что именно по этой причине важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях и уделять внимание функционированию систем отопления.

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева считает, что любой резкий перепад температур оказывает серьезное влияние на состояние человека. Врач в комментарии Федеральному агентству новостей объяснила, как защитная система организма реагирует на такой стресс.

«Когда люди приезжают зимой с жарких курортов, многие начинают болеть. Потому что перепады (резкий скачок из теплого климата в холодный) — это стресс. На любую стрессовую ситуацию организм реагирует двояко: либо начинает активно работать, либо, наоборот, его защитные функции резко снижаются. Это физиологическая реакция», — объяснила доктор.

По словам врача, снизить защитные силы организма может длительное переохлаждение. На этом фоне вирусные и бактериальные инфекции могут обостриться.

«Переохлаждение в течение длительного времени может негативно сказаться на реакции иммунной системы. Именно на этом фоне любой вирус, не только COVID-19, любая инфекция, в том числе хроническая бактериальная, может обостриться», — объяснила Марина Аплетаева.

Если же говорить об обратной ситуации, когда иммунитет человека активизируется в стрессовой ситуации, в случае с COVID-19 это может негативно сказаться на состоянии заболевшего.

«И одна, и другая реакция — не очень хорошо, потому что бурная реакция иммунной системы может вызвать цитокиновый шторм. Поэтому стимуляция иммунитета какими-то специфическими методами — это не очень правильно», — подытожила Марина Аплетаева.

Напомним, ранее международная группа ученых рассказала об опасности диабета при COVID-19. Это связано с тем, что иммунная система при проникновении вируса в организм начинает вырабатывать цитокины, которые координируют борьбу клеток с патогеном. Повышенный уровень глюкозы в крови при коронавирусе может спровоцировать гиперреакцию иммунной системы. У некоторых пациентов цитокинов вырабатывается чересчур много, что ведет к возникновению цитокинового шторма. В этом случае в атаке иммунной системы подвергаются как пораженные, так и здоровые ткани, и опасные воспалительные процессы охватывают весь организм.