Отток мигрантов привел к дефициту курьеров и таксистов в России

Москва, 21 октября. Около 40% российских компаний, нанимавших мигрантов, столкнулись с недостатком в рабочей силе. Особенно острым стал дефицит курьеров и таксистов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

По данным ЦСР, отток мигрантов привел к повышенному спросу на сотрудников, 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативно искать новый персонал.

Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров отметил, что с началом пандемии мигранты были вынуждены уехать из России, а сейчас не могут вернуться в страну из-за закрытых границ. Кроме того, во время пандемии фиксируется рост спроса на доставку заказов из интернет-магазинов. По словам Захарова, на московском рынке ведется «борьба» за таксистов.