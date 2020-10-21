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Власти Москвы разъяснили, какие компании могут не переходить на удаленку

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Власти Москвы разъяснили, какие компании могут не переходить на удаленку

Московские предприниматели обязаны перевести на удаленный режим работы не менее 30% работников, но это не должно касаться ряда предприятий. Как сообщили ФАН в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы в ответ на запрос агентства, требование указа столичного мэра Сергея Собянина не распространяется на организации, перечисленные в указе №316 президента РФ от 11 мая 2020 года. В их числе — предприятия сферы услуг, общественного питания, строители, банки, аптеки и другие организации.

«После вступления в силу поправок в 68-УМ, введенных указами мэра Москвы №96-УМ и №97-УМ, у некоторых работодателей возникли вопросы по порядку выполнения изложенных в них требований, — сообщили ФАН в пресс-службе департамента. — Наши сотрудники провели ряд встреч и совещаний по просьбам предпринимателей, в том числе с представителями конкретных отраслей. Вопросы касались подходов к переводу на дистанционный формат работы, невозможности оказания услуг онлайн».

Большое число обращений с просьбой разъяснить перевод части сотрудников на удаленную работу поступало от представителей организаций, перечисленных ранее в майском указе президента Владимира Путина. Напомним, он определял порядок продления антикоронавирусных мер и перечислял организации, на которые ограничительные меры не распространяются.

В этот список попали непрерывно действующие организации; компании с оборудованием для непрерывного технологического процесса; медицинские и аптечные организации; предприятия, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС или в других угрожающих обстоятельствах; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги по расчетам и платежам.

Указ президента считается приоритетным, поэтому все перечисленные компании могут не переводить сотрудников на дистанционный режим работы.

Добавим, требование властей Москвы не касается также предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организаций Роскосмос и Росатом, организаций, работающих по государственному оборонному заказу, а также предприятий электронно-технической отрасли, обеспечивающих деятельность указанных организаций, организаций здравоохранения и иных организаций, определенных Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.

Власти Москвы разъяснили, какие компании могут не переходить на удаленку

В конце сентября предприятия Москвы получили рекомендации, а затем и обязательство перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы и отчитываться об этом через личный кабинет на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Несмотря на то, что срок предоставления первого отчета был установлен до 18 октября, работодатели столицы продолжают присылать данные о переводе сотрудников.

«На 19 октября сведения о числе сотрудников, работающих дистанционно и очно, предоставили более 173 тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», — сообщили ФАН в департаменте.

Работодатели передают сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, номере проездных документов и социальной карты, но в департаменте уточнили, что обязательными для предоставления являются только номера мобильных телефонов. Данные водительских прав для исполнения указа №68-УМ предоставлять не требуется.

«При этом информация передается в обезличенном виде, без указания имен сотрудников, и используется для анализа соблюдения требований о минимальной доле персонала, работающего дистанционно, организацией или индивидуальным предпринимателем в целом, а не для персонального контроля за конкретными людьми, трудоустроенными на предприятии», — заверили в департаменте.

После первого отчета работодатель не обязан еженедельно подавать данные — их требуется обновлять только в случае обновления сведений о сотруднике, переведенном или, наоборот, возвращенном с дистанционной работы.

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