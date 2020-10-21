Военный эксперт объяснил, как РФ должна отвечать на военную угрозу НАТО

Россия должна увеличивать свой военный бюджет из-за существующей угрозы со стороны США и НАТО. При этом увеличение расходов на оборону членами Альянса чревато тем, что напряжение между Западом и РФ будет только нарастать. Об этом ФАН заявил военный эксперт Михаил Александров.

Накануне европейские члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону в 2020 году на 4,3%. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг надеется, что эта тенденция сохранится. По его словам, союзники продолжат усиливать инвестирование в «силы и средства, а также в участие в операциях».

Ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований Михаил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил это решение. Он напомнил, что еще раньше США требовали от членов Альянса расходовать больше средств на оборону.

«Решением НАТО лимит военных расходов установлен в размере 2% от ВВП. Многие страны не дотягивают до этого барьера, тратя меньше. В особенности Германия так поступает, хотя у нее мощная экономика. Такая ситуация вызывает недовольство у США, поскольку получается, что за оборону Альянса должен платить Вашингтон, финансируя огромный бюджет. В это время другие страны НАТО отсиживаются и на халяву решают свои вопросы безопасности», — рассказал Александров.

В то же время НАТО прикрывается мифом о российской угрозе, требуя увеличить военный бюджет от каждой страны. Собеседник ФАН уверен, что Альянс сам представляет опасность для России.

«НАТО лезет на рожон и пытается отбросить РФ с постсоветского пространства, окружив страну сетью военных баз, решая определенную геополитическую задачу. Ответные действия Москвы, которая этого не хочет, рассматриваются Альянсом как угроза. Хотя со стороны России – это законные оборонительные мероприятия. Поскольку наша страна является «угрозой» для НАТО, то американцы требуют, чтобы увеличивались расходы на оборону», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, Александров утверждает, что США имеют прямой интерес ввиду увеличения расходов на оборону членами НАТО. Вашингтон является главным производителем оружия на Западе, а значит, закупок американской военной техники станет больше. По словам эксперта, это хорошо для американской экономики, но в любом случае негативно отразится на отношениях с РФ. Такая ситуация, как полагает собеседник ФАН, чревата тем, что будет нарастать военное напряжение.

«Россия должна адекватно отвечать и увеличивать свой военный бюджет, а не сокращать его. Министр [финансов РФ Антон] Силуанов постоянно хочет урезать военный бюджет вместо того, чтобы это сделать со своим министерством и другими подчиненными ведомствами. России реально угрожают США, Запад наступает на нас. А министерство финансов в это время пытается урезать бюджет на оборону. Это, кроме как вредительством, никак не назовешь», — резюмировал военный эксперт.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что Россия и Китай являются «главными стратегическими соперниками США». Поэтому, по его словам, Вашингтон и его партнеры должны защищать «свои основополагающие принципы и образ жизни».