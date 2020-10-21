Ученые обнаружили второй путь проникновения коронавируса в клетки

Москва, 21 октября. Ученые обнаружили второй путь проникновения коронавирусной инфекции в клетки — она использует рецептор на их поверхности под названием нейропилин-1. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Известно, что SARS-CoV-2, как и родственный ему SARS-CoV, заражает клетки через рецептор ACE2. Однако вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, вызванная вирусом SARS-CoV, имела значительно меньшее распространение.

Ученые объяснили, что тогда инфекция была ограничена нижними дыхательными путями. Это делало вирус менее передаваемым. Нынешний же SARS-CoV-2 инфицирует верхние дыхательные пути, в том числе слизистую носа и глотки. Он быстро распространяется за счет активного вирусного выделения, например, при чихании и кашле.

«Новый коронавирус приобрел «дополнительный кусок» на своих поверхностных белках, который также обнаруживается в шипах многих смертоносных человеческих вирусов», — рассказал доктор Джузеппе Балистрери.

Ученые описали и экспериментально подтвердили возможность создания противовирусного лечения, основанного на ингибировании нейропилина-1.

Ранее пресс-служба Минздрава Великобритании заявила, что на исследования, в рамках которых добровольцев будут намеренно заражать коронавирусной инфекцией, власти страны выделят 44 миллиона долларов. Ученые считают, что так они смогут больше узнать о вирусе, природе заболевания, оценить перспективность вакцин-кандидатов.