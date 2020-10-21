Молодая жена Петросяна показала себя в «самом похудательном платье»

Москва, 21 октября. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальной сети Instagram показала свое «самое похудательное платье».

Молодая жена Петросяна выбрала черное платье с вертикальной полоской кремового цвета, которая делает женщину визуально стройнее.

«Мое самое «похудательное» платье. В нем я стройнее и даже будто бы моложе (но это не точно)», — подписала снимок Брухунова.

Поклонники пришли в восторг от нового снимка знаменитости. Ряд фолловеров оставили под публикацией Брухуновой десятки комплиментов.

Многие отметили, что платье, действительно, стройнит, и попросили назвать магазин, где можно купить такой чудо-наряд.

«Сидит платье хорошо, но и так-то нет лишних кг», — написала maiakozlova.

«Точно, точно! Красавица, стройняшка, молоденькая мамашка. Все успеваешь! Это здорово!» — подчеркнула romashka_2110.

«Платье шедевральное!» — добавила logoped_panasenko.

«Очень красивое и необычное», — указала julijakusova.

Татьяна Брухунова стала пятой женой Евгения Петросяна. Пара зарегистрировала свои отношения в конце прошлого года. В начале октября стало известно о пополнении в семействе. Звездная чета сообщила публике о рождении сына, которого назвали Ваган — в честь отца Петросяна.