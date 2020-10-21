Малышева рассказала о пользе витамина D во время пандемии коронавируса

Москва, 21 октября. Телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказала о важности приема витамина D во время пандемии коронавируса, пишет «Газета Кемерова».

Малышева отметила, что у пациентов с коронавирусом дефицит витамина D приводит к тяжелому течению болезни. Она подчеркнула, что на большей части России не хватает солнечных дней.

«Поэтому нам нужен витамин D», — подчеркнула доктор.

Она обратилась ко своему коллеге Антону Наумову с просьбой рассказать о необходимых дозировках этого полезного витамина. Профессор Наумов заявил, что в первые три недели можно принимать до 10 000 единиц витамина D.

Следовательно, на 1 мл крови количество витамина увеличится до 60 нанограмм. Это в семь раз снижает вероятность заражения коронавируса, добавил специалист.

Наумов отметил, что если витамин D в крови соответствует норме, можно принимать до 1000 единиц. Если у пациента остеопороз или избыточный вес, то дозу следует увеличить. Он попросил россиян обращаться за консультацией врачей по поводу дозировки витаминов и не заниматься самолечением.

Ранее Малышева посоветовала россиянам больше двигаться. Она заявила, что малоподвижный, сидячий образ жизни негативно отражается на иммунитете.