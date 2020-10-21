В РПЦ рассказали о причине смерти протоиерея Смирнова

Москва, 21 октября. Протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронических болезней, заявили в пресс-службе Русской православной церкви, пишет РИА Новости.

«У него было очень много хронических заболеваний, одно из них – сахарный диабет, и с сердцем были проблемы, с ногами», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

По его словам, то, что Смирнов переболел коронавирусом, возможно, обострило какие-то заболевания, но он умер не от COVID-19.

«От этого (коронавируса), его, слава Богу, вылечили. Но другие заболевания привели к его безвременной кончине», — заключил епископ.

В мае Смирнов перенес коронавирус. В августе он по состоянию здоровья был освобожден от своей должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а в сентябре попал в больницу. Сегодня утром стало известно, что он скончался. Протоиерею было 69 лет.

Заявления Смирнова часто вызывали широкий общественный резонанс. Например, его сравнение гражданских жен с «бесплатными проститутками» вызвало настоящую бурю в соцсетях и в СМИ. Сам отец Дмитрий после объяснил, что хотел заострить внимание на проблеме сожительства и не осуждал не женщин, а «исключительно грех, причем мужчин», которые превратили женщин «в содержанок, в проституток», но при этом избегают брака.