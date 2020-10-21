Больной коронавирусом Краско не может позволить себе лечение в клинике

Москва, 21 октября. Народный артист России Иван Краско, у которого выявили коронавирус, не может позволить себе лечение в больнице, пишет издание Infox.ru.

Девяностолетний актер ощутил резкое ухудшение здоровья. Медики скорой подтвердили, что его симптомы похожи на симптомы коронавируса. Краско отказался ехать в больницу.

Оказалось, что известный актер не может оплатить отдельную палату. Он пояснил, что из-за карантина лишился источника дохода, как и многие другие артисты.

Краско не готов платить порядка 4000 рублей в сутки за палату в клинике. При этом коронавирус для людей старше 65 лет очень опасен.

Актер считает, что дома ему будет легче выздороветь. Сейчас за Краско ухаживают родственники. Близкие уверены, что актер заразился в театре.

По мнению Краско, он мог подхватить инфекцию после посещения театра имени Комиссаржевской. Несмотря на солидный возраст, артист по-прежнему выходит на сцену.

По словам народного артиста, у нет нет температуры. Врачи прописали ему таблетки, которые он исправно принимает.