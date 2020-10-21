Главный инфекционист РФ считает ношение перчаток неэффективным

Москва, 21 октября. Ношение перчаток стало неэффективной мерой борьбы с распространением коронавирусной инфекции, так как не все используют их правильно. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По словам эксперта, ношение перчаток лучше заменить активным использованием антисептиков, поскольку основным путем передачи вируса является воздушно-капельный (90%), и лишь 10% — это контактный путь.

«Эти 10% значительной роли не играют. С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — объяснил Чуланов.

Он считает, что обработка рук при входе и выходе из общественного транспорта может быть даже более эффективным способом, чем перчатки, потому что не все умеют их правильно снимать и утилизировать.

«Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования», — заметил Чуланов.

Эксперт подчеркнул, что многие носят матерчатые перчатки, которые, скорее всего, надевают только для вида. Это неправильно, поскольку «ничем не спасает, а, наоборот, создает риски».

При этом инфекционист отметил, что очень важно носить маски, и делать это должны все без исключения.

Напомним, в России выявили 15 700 новых случаев COVID-19 за сутки. В целом с начала пандемии в стране зафиксировали 1 447 335 случаев коронавируса.