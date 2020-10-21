Кремль назвал тревожными сообщения о смерти пациентов ростовской больницы

Москва, 21 октября. Сообщения о смерти пациентов в ростовской больнице являются тревожными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается информации по Ростову — да, это очень тревожная информация, мы видели ее», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что не сомневается, что региональные власти срочно выяснят, насколько информация соответствует действительности, и проведут проверку. Песков обратил внимание, что сильный рост случаев коронавируса сохраняется.

«Мы видим, что эпидемия дальше живет и развивается, к нашему сожалению. Это требует большого внимания и усилий», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что 13 пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону умерли из-за нехватки медицинского кислорода. По данным журналистов, больные якобы задохнулись из-за нехватки аппаратов ИВЛ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку в медучреждении.