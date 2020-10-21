Милонов рассказал о главной заслуге протоиерея Смирнова

Политик и служитель Русской православной церкви Виталий Милонов рассказал о главной заслуге протоиерея Димитрия Смирнова, о смерти которого стало известно в среду, 21 октября. Отец Димитрий Смирнов, известный резонансными и даже скандальными заявлениями, скончался на 69 году жизни. Ранее он перенес коронавирусную инфекцию, которая, возможно, серьезно подорвала его здоровье. В РПЦ отметили, что причиной смерти протоиерея Смирнова стала давняя хроническая болезнь, напрямую не связанная с коронавирусом, сообщает МК со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федора Лукьянова.

Депутат Госдумы, активный деятель РПЦ Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей высоко отозвался о протоиерее Смирнове. По мнению Милонова, главной заслугой отца Димитрия было умение ярко, используя запоминающиеся образы, рассказать о важных вещах.

«Отец Димитрий Смирнов взял на себя очень тяжелую миссию, — отметил Милонов в беседе с корреспондентом ФАН. — Он принял решение всегда быть на первой волне в информационном плане, чтобы иметь возможность донести свои взгляды до максимального количества людей. Конечно, его оппоненты пытались извратить смысл его проповедей, представить его взгляды в искаженном виде. На самом деле отец Димитрий был очень тонким богословом, умным и проницательным человеком. Могу сказать, что спикеров, по уровню подобных отцу Димитрию Смирнову, сейчас не очень много».

Уход протоиерея Смирнова — огромная потеря для православия, отметил собеседник ФАН.

«Безусловно, это огромная потеря для православных людей. Мы потеряли очень важного для нас человека, который мог красиво, умно, интеллигентно, как московский священник, рассказать о важном. Да, он использовал яркие метафоры и образы, и многим это не нравилось. Но его целью было обратить внимание на ту или иную важную для общества проблему, и это умение — его главная заслуга», — подчеркнул Виталий Милонов.

Протоиерей Димитрий Смирнов родился в Москве 7 марта 1951 года. Он правнук священномученика Василия Смирнова, расстрелянного в 1938 году и похороненного в общей могиле на Бутовском полигоне.

Димитрий Смирнов в 2003–2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 годы был главой Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В августе 2020 года отец Димитрий Смирнов был по состоянию здоровья освобожден от должности, в сентябре — госпитализирован. Сообщается, что отпевание протоиерея Смирнова состоится в храме Христа Спасителя 23 октября.