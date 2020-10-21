Чубайс отреагировал на слухи о своем уходе из Роснано

Москва, 21 октября. Анатолий Чубайс отреагировал на сообщения о своем возможном уходе с поста руководителя Роснано. По данным СМИ, ему якобы предложили «заняться Арктикой», пишет РИА Новости.

«Любовь к тундре — не повод назначать начальником Арктики», — заявил Чубайс.

О возможном уходе Чубайса с поста главы Роснано сегодня сообщило РБК. В пресс-службе компании в ответ заявили, что Чубайсу нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит».

Как отмечает URA.RU, «Российскую корпорацию нанотехнологий» Чубайс возглавляет с 2008 года. В 2011 году он стал председателем правления госкомпании. Буквально накануне Чубайс рассказал о новом проекте компании по борьбе с петербургскими сосульками. Об этом он написал в своем Facebook. Глава Роснано отметил, что Петербург — это его родной город, и он не понаслышке знает о том, что сосульки — это многолетняя тяжелая проблема для Северной столицы.