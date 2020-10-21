Песков заявил о способности здравоохранения выдержать натиск пандемии

Москва, 21 октября. Система здравоохранения, которая была качественно перенастроена весной 2020 года, способна выдержать нарастающий натиск пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, работа, которая была проделана в весенний период, уже показала эффективность и дала свои результаты.

«Система [здравоохранения] уже готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается эпидемией», — подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле заявили, что в России не собираются вводить тотальные ограничения в связи с ростом числа выявленных случаев коронавируса.