Москва, 21 октября. Новые санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» являются продолжением недружественной и деструктивной линии рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля сомневается, что санкции против газопровода и переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений взаимосвязанные «субстанции».

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — указал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, уже не первый год продолжается эта деструктивная линия, и она наносит вред отношениям России и США.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, который пройдет от российского побережья до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают Соединенные Штаты и некоторые страны Европы. Вашингтон пытается продвигать поставки в Европу своего сжиженного природного газа, который в несколько раз дороже российского.

Политолог Константин Воронов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что российский проект является условием развития и конкурентоспособности энергетики Германии.