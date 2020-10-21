Эксперты рассказали, что ждет рубль в ближайший месяц

Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро из-за ослабления американской валюты по отношению к европейской. Подробнее — в материале ФАН.

На открытии торгов Московской биржи доллар снизился по отношению к российской валюте на 0,31%, достигнув отметки в 77,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 21 октября 2020 года по состоянию на 10.00 по московскому времени. В этот момент евро торговался на отметке 91,45 рубля, снизившись в цене на 0,04%.

Евро лучше доллара

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев отметил, что на мировых рынках сейчас евро укрепляется против доллара и, соответственно, чувствует себя лучше доллара и к рублю. Глава Европейского центрального банка однозначно высказалась о необходимости сохранения фонда восстановления европейской экономики объемом в 750 млрд евро.

«Динамика валют изменится, как только появятся сообщения по четкой программе и суммам поддержки американской экономики, что даст импульс к укреплению доллара. Однако это вряд ли произойдет до выборов президента США 3 ноября, поэтому ослабление рубля к евро будет более заметным, чем к доллару», — пояснил Разуваев.

По словам эксперта, рублю в текущем квартале предстоит пережить очередной пик погашений внешнего долга. В сумме за октябрь-декабрь у корпоративного сектора наступает срок погашения по займам на 23,3 млрд долларов. При этом чистые выплаты могут составить 21,6 млрд долларов, что на 31% больше четвертого квартала 2019 года. Погашение долга перед внешними кредиторами означает дополнительный отток валюты в условиях, когда поступления от продажи углеводородов за рубеж держатся на минимуме за последние 16 лет.

«Для стабилизации ситуации на валютном рынке, вероятно, будут по аналогии с 2014 годом задействованы финансовые резервы государственных компаний, ну и, конечно, валютные средства Министерства финансов РФ и Банка России. На фоне низких ставок в мире российские компании, в принципе, могли бы комфортно рефинансировать долги. Но тут встает вопрос санкций и риск победы Джо Байдена на выборах», — заключил Разуваев.

Опасения рынка

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обратил внимание, что сейчас рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро из-за ослабления американской валюты по отношению к европейской. Это происходит из-за того, что Федеральная резервная система США пока не озвучила четкие планы по новому пакету мер стимулирования экономики. И вряд ли это произойдет до президентских выборов в начале ноября.

«Также на курс отечественной валюты оказывает давление усиление второй волны пандемии в мире и связанные с этим ограничения, рынки опасаются нового снижения спроса на энергоносители. Но пока нефть стабилизируется на отметках 42-43 доллара за баррель. Кроме того, рубль поддерживается повышенными валютными интервенциями ЦБ РФ на внутреннем рынке и фактором приближения налогового периода, когда отмечается традиционный повышенный спрос на рублевую ликвидность», — добавил Деев.

В дальнейшем эксперт ожидает, что рубль останется в широком диапазоне 76,5-79 в паре с долларом и может ослабнуть к евро до уровня 93-94 рубля за единицу европейской валюты.

Ранее около 37% россиян высказались, что хотели бы, чтобы их зарплата была привязана к курсу иностранной валюты. Эксперты отмечают, что среди тех, кто рассказал о таком желании, больше мужчин. В стране только 1% граждан, у которых заработок привязан к валюте.