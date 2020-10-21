Кремль отреагировал на утилизацию в США российских аппаратов ИВЛ

Москва, 21 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об утилизации в США аппаратов ИВЛ, предоставленных Россией, передает РИА Новости.

Ранее издание Buzzfeed заявило, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) избавилось от 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые Россия поставила США в рамках гуманитарной помощи на фоне пандемии коронавируса.

В ведомстве объяснили свое решение разницей в напряжении в электрических сетях двух стран, которая не позволила использовать технику без специальных адаптеров. Кроме того, аппараты, по некоторым данным, стали причиной пожара в российских больницах.

Песков отметил, что Россия направила помощь США в критический момент.

«Все, что было в силах и в технологических, и в технических возможностях России, она сделала для того, чтобы такую помощь направить», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля напомнил, что тогда многие страны оказывали друг другу помощь, но случались и «редкие уродливые попытки политизировать это». Россия всегда выступала против таких шагов.

«А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос», — заключил он.

Ранее в Ростехе не смогли поверить, что американские чиновники так поступили с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано во многих странах мира в условиях пандемии.