Песков заявил, что никаких разговоров о втором локдауне в России нет

Москва, 21 октября. Российские власти не собираются вводить тотальные ограничения в связи с ростом числа выявленных случаев коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Никаких разговоров об этом не ведется», — ответил представитель Кремля на вопрос, возможен ли новый локдаун, учитывая ухудшающуюся статистику заболеваемости по COVID-19.

В последние дни в России растет число заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в стране выявлено 1 447 335 случаев COVID-19. Более миллиона человек выписаны из больниц, почти 25 тысяч человек скончались.