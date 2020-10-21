Журналист «Эха Москвы» и блогер посмеялись над смертью протоиерея Смирнова

Москва, 21 октября. Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и блогер Мари Говори высмеяли в социальной сети Twitter кончину протоиерея Димитрия Смирнова.

Мари Говори опубликовала в своем микроблоге запись, написав, что священнослужитель «на повышение пошел». Фельгенгауэр ей ответила: «Вряд ли. Мне кажется, его ждет жесткий дауншифтинг».

На переписку обратила внимание журналистка Юлия Витязева, указал «Взгляд». Он считает, что всю свою наружность оппозиция демонстрирует, когда появляются новости о смерти человека, которого она не понимала и не принимала.

«Пляски на костях» — не лучший способ заработать себе «плюс в карму». Хотя бы потому, что любой человек смертен. И рано или поздно нам всем предстоит ответить за каждое свое слово и поступок. Причем отвечать придется уже отнюдь не в Twitter», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Телеведущий Владимир Соловьев поддержал Витязеву, сделав репост ее записи в своей Telegram-канал.

О кончине Димитрия Смирнова стало известно в среду. Священник скончался в возрасте 69 лет. Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя.