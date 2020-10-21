Промышленный дизайнер призвал вкладывать в инновационные стартапы в России

Россия вкладывает в развитие инновационных проектов недостаточно средств. Инвестиций в новые технологии, особенно в гражданской сфере, не хватает как со стороны государства, так и от частных структур. Об этом в интервью ФАН рассказал директор центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» при столичном НИТУ «МИСиС», промышленный дизайнер, эксперт форума Таврида Владимир Пирожков.

«В России, к сожалению, гораздо меньше инновационных проектов, чем на Западе, и у нас гораздо меньше денег на реализацию этих проектов. Я могу статистику привести, но она вам не понравится совсем. Например, в США в год тратят порядка 450 млрд долларов на новое, а мы около 40, то есть в 10 раз меньше. Соответственно, мы имеем в 10 раз меньше проектов, — пояснил Владимир Пирожков. — Основные прорывные проекты происходят в оборонке, а в гражданке много инфраструктурных проектов, типа Крымского моста или высокоскоростной пассажирско-грузовой магистрали Москва — Казань. Но у нас мало промышленности, которая ориентирована на B2C (бизнес для потребителя), — в основном B2B (бизнес для бизнеса) или B2G (бизнес для государства). Соответственно, B2C — самый сложный сегмент».

Сегодня в России работают более 300 площадок для развития инноваций, в том числе государственных, частных и крупных корпоративных структур. Но во многих регионах страны вообще нет механизмов поддержки стартапов. Помочь привлечь инвестиции, а также увеличить потенциальное количество проектов призваны, в том числе, различные тематические федеральные форумы. Одним из таких является Таврида. Эта платформа помогает молодым людям со всей страны реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, отраслях культуры и искусства. Экспертом одной из анти школ по направлению архитектуры и стал Владимир Пирожков.

«Таврида хороша тем, что здесь такой бульон, если хотите, лаборатория человеческих смыслов и креативности, здесь можно пытаться запускать какие-то интересные проекты. Я говорю, что нужно пытаться, потому что не все здесь работает, но это свежий формат, — он живой, он верстается на месте, — отметил дизайнер. — На форуме я заметил нескольких ребят, с ними можно работать, но я не могу взять их в команду «Кинетики», потому что у меня просто четко ограниченное количество персонала. Эта смена была более архитектурная, нежели чем дизайнерская, но в следующем году, я думаю, мы разовьем дизайнерскую часть, чтобы запускать новые проекты у тех ребят, которые потом уезжают к себе и становятся драйверами в регионах».

Отметим, центр «Кинетика» при национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», который возглавляет Владимир Пирожков, занимается созданием прототипов сложных объектов для машиностроения, инновационной биоинженерии, аэрокосмической индустрии.

По словам Пирожкова, российской инновационной сфере сегодня не хватает квалифицированных кадров. Даже если специалист становится профессионалом в России, он через какое-то время вынужден уехать, потому что внутри страны нет соответствующих его уровню гражданских проектов. Именно по этой причине в 1988 году Владимир вынужден был уехать в Швейцарию на практику. Там он успел поработать с очень известным дизайнером Луиджи Колани, затем поступил и проучился в американской школе дизайна. В 2000 году перешел в компанию Toyota на юге Франции и до 2007 года возглавлял дизайн-подразделение. В 2007 году Пирожков решил вернуться в Россию — после предложения Германа Грефа создать мультиотраслевой центр дизайна.

Среди проектов Владимира Пирожкова — разработка элементов фирменного стиля нового пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, дизайн-концепт линейки кабин для КАМАЗа, дизайн космического корабля «Федерация», дронов «Бартини» и Hoversurf, современной военной экипировки для российской армии, факела Олимпийских игр.

Например, космический корабль нового поколения «Федерация» сейчас проходит испытания в ракетно-космической корпорации. Параллельно ведутся активные переговоры с Роскосмосом о запуске корабля, который запланирован на 2023 год, сообщил эксперт.

«Самый важный, наверное, проект — это интерьер нового пилотируемого корабля «Федерация», который в 2023 году в пока беспилотном режиме должен полететь. Он сейчас называется «Орел», и мы будем продолжать работу над этим проектом. Наша задача была — сделать эргономичный макет корабля на четырех космонавтов с пространством для сна. Это была задача под лунную программу. Все, что связанно с антропогенными факторами взаимодействия человека в космосе, с техникой космической, это будет наша, надеюсь, зона ответственности».

Еще один важный проект — экзоскелет «солдата будущего». Это конструкция из углепластика, которая облегчает передвижение бойцов с грузами до 50 килограммов. Конструкция уже была апробирована в реальных боевых условиях.

«Мы занимались созданием боевой экипировки будущего. Составная часть этой экипировки — многофункциональный легкий титановый экзоскелет. Солдат, который, допустим, весит 70 килограмм, сможет нести, например, пятидесятикилограммовый рюкзак в течение часа, не более. Потом он устанет, особенно в горах. Соответственно, данная технология позволяет перекладывать основную нагрузку на экзоскелет и позволяет военному проходить 150 километров с весом 200 килограмм», — пояснил Пирожков.

Также Центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» при столичном НИТУ «МИСиС», возглавляемый Владимиром Пирожковым, изготовил действующий образец (в пропорции один к четырем) аэротакси, разработанного компанией «Бартини», резидентом технопарка «Сколково».

«Это аэромобиль, четырехдвигательный дрон, который должен выполнять роль такси. Это летающий прототип один к четырем. Всегда авиация начинается с малых прототипов, на которых испытываются все нагрузки и возможные силовые характеристики. То есть это так называемые коэффициенты подобия, когда мы один к четырем делаем какое-то изделие, потом эти характеристики пересчитываются в определенных коэффициентах на реальную модель, — пояснил дизайнер. — Она уже в четыре раза больше, и если это работает, то машина полетит. Вот мы этим занимаемся — построили несколько моделей, они испытываются. Посмотрим, что будет, потому что это инвестиционный проект, частный».

Сейчас команда центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» МИСиС работает с Трансмашхолдингом — главным производителем подвижного состава железных дорог. Дизайнеры также готовят несколько военных проектов для Минобороны и медицинские проекты, один из которых — прибор для чтения мыслей на расстоянии.

Отметим, с 21 по 26 октября Москве пройдет фестиваль «Таврида Арт Moscow». На мероприятии соберутся участники форума со всех регионов страны, резиденты арт-кластера, молодые деятели культуры и искусства, представители компаний — лидеров в сфере креативных индустрий, а также команды арт-резиденций.

По словам организаторов, в первые дни фестиваля участники встретятся на лекциях с представителями крупных компаний в сфере креативных индустрий. Они будут заняты поиском путей интеграции творческих практик в корпоративное и государственное управление.