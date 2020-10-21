Ученые обнаружили в голове человека новый орган

Амстердам, 21 октября. Ученые из Нидерландского института рака обнаружили в голове человека новый орган, исследование опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.

Медики проводили обследование пациентов с применением позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. В организм пациента вводилась меченая радиоактивными изотопами глюкоза для выявления опухоли.

Однако в ходе исследования была обнаружена четвертая пара слюнных желез. Орган нашли у всех 100 пациентов, которые проходили обследование. Кроме того, открытие подтвердилось и в ходе вскрытия двух тел – мужского и женского.

Прежде считалось, что у человека три крупные пары слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные. Четвертую пару желез было невозможно обнаружить, поскольку она находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы. Железы назвали трубчатыми.

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