Военный эксперт назвал задачи самого мощного ледокола РФ в Арктике

Появление у России мощного атомного ледокола означает дальнейшее укрепление позиций нашей страны в Арктике. Минобороны РФ будет использовать его при решении каких-либо военных задач в регионе. Страна является лидером по количеству ледоколов, а США из-за этого уже «ведрами пьют валидол». Об этом корреспонденту ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Напомним, российский атомный флот пополнился самым мощным в мире головным универсальным атомоходом «Арктика» проекта 22220. В среду, 21 октября, подписан акт приемки, на судне поднят государственный флаг РФ. В церемонии принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Акт приема-передачи подписали гендиректоры «Атомфлота» Мустафа Кашка и «Балтийского завода» Алексей Кадилов.

Отмечается, что ледоколы такого типа будут использовать для обеспечения проводки судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Виктор Баранец объяснил, что одна из главных задач атомного ледокола — сугубо экономическая. Он будет помогать нашим судам идти по Северному морскому пути.

«Это крупное и солидное усиление на Северном морском пути. Американцы уже ведрами валидол пьют из-за этого. У них в прошлом году было чуть ли не пять инфарктов, когда они почесали репу и поняли, что имеют в наличии только два ледокола. И то, один 1967 года образца, а второй стоит на приколе ржавый. А у России есть аж 40 ледоколов различного класса, и вот появился новичок. Он является лидером в этой области. Появление ледокола у России в этих широтах означает дальнейшее укрепление позиций нашей страны в Арктике», — высказал мнение Баранец.

Кроме того, ледокол будет участвовать в проводке наших военных судов в паковых льдах, утверждает собеседник ФАН. «Арктика» обеспечит превосходство для военных кораблей Минобороны РФ в арктическом регионе.

«Я не исключаю, что Минобороны будет использовать ледокол при решении каких-то военных задач. А что тут такого? Ничего страшного в этом нет. Мы тренируемся в своих широтах. У кого есть претензии, то их можно послать на три буквы», — отметил военный обозреватель.

Баранец констатирует, что лидерство России в Арктике, учитывая ледокольную систему, уже «крепкое» и вряд ли кто-то составит нашей стране конкуренцию.

«Даже если все остальные страны соберут в кучу свои ледоколы, то по суммарной мощности ледоколов они нас в ближайшие 40 лет не догонят», — резюмировал военный эксперт.

Ранее читателей японского издания NHK восхитил атомный ледокол «Арктика». Они оставляли восторженные комментарии под статьей о российском судне. Авторы материала подчеркнули, что, строя подобные ледоколу корабли, Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики.