Далай-лама объяснил украинцам, где должна быть штаб-квартира НАТО

Киев, 21 октября. Украинцы смогли пообщаться в прямом эфире с духовным лидером Тибета, лауреатом Нобелевской премии мира Далай-ламой XIV, который неожиданно заявил, что штаб-квартира НАТО должна находиться в Москве, пишет «Русская весна».

На онлайн-встрече, организованной Киевом, украинские граждане присылали интересующие их вопросы кураторам общения. Одной из наиболее волнующих тем стала война на Донбассе. Далай-лама отметил, что украинцы потеряли чувство целостности, поскольку войны происходят тогда, когда люди забывают о природном единстве.

По словам духовного лидера Тибета, все люди одинаковы при рождении.

«Я тибетец, но большую часть своей жизни я провел в Индии. Если я буду слишком много думать, что я тибетец, тогда психологически и ментально мы будем находить различия. Но я всегда подчеркиваю, что все мы люди», — подчеркнул Далай-лама.

Он также отметил, что у украинцев есть общий язык и культура, и нужно лишь реализовать общую свободу, поскольку тоталитарная система, при которой власть контролирует разум людей, уже устарела и не подходит человеческому обществу.

«Люди — социальные животные, поэтому с самого рождения у нас есть чувство альтруизма — заботы о других. Но в истории было много страданий, смертей, войн. Война — это когда мы полностью забываем об этом чувстве единства, когда мы концентрируемся на различиях», — объяснил тибетец.

В качестве примера он привел две мировые войны, в основе которых лежали противостояние Германии и Франции. По мнению Далай-ламы, ни культурные, ни языковые, ни национальные различия не помешали этим странам в последующем объединиться в Евросоюз. Он выразил желание, чтобы ЕС распространился и на Восточную Европу.

Более того, тибетский духовный лидер заявил о том, что он видит штаб Североатлантического военного блока именно в Москве.

«Было бы хорошо, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву. Россия — огромнейшая страна и тоже должна быть в ЕС», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить общение с Евросоюзом, поскольку западные страны не хотят поддерживать взаимоуважительный диалог.