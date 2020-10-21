Журавко счел «бредом сумасшедшего» строительство Киевом баз на Черном море

Киев, 21 октября. Планы Украины построить две военно-морские базы для «защиты Черноморского региона» вряд ли будут реализованы. Об этом заявил в эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко и счел намерение Киева «бредом сумасшедшего».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Верховной рады затронул вопрос обороноспособности возглавляемого им государства. Он обратил внимание, что Киеву необходимо решить сразу несколько важных проблем, чтобы укрепить свой военный потенциал и создать мощные Вооруженные силы для защиты суверенитета страны. Зеленский рассказал о планах по строительству двух новых военно-морских баз, которые должны будут расположиться в прибрежной зоне Черного моря.

Журавко предсказал судьбу новых морских баз в «стране чудес», а также назвал заявление Зеленского «очередным бредом сумасшедшего». Он заметил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко уже пытался реализовать сразу несколько крупных планов, касающихся оснащения Вооруженных сил страны, но потерпел фиаско.

Зеленский, по мнению экс-депутата, рискует повторить провал своего предшественника, поскольку украинские власти, скорее всего, разворуют средства на реализацию этого проекта.

«Это очередной бред сумасшедшего. Так же и у Зеленского все закончится пшиком. Либо деньги разворуют, либо скажет: «Мне времени не хватило», — заявил Журавко.

По словам экс-депутата, если Киев все-таки сможет построить новые военно-морские базы, то функционировать они начнут не для защиты Украины, а в интересах НАТО. Военные объекты, вероятнее всего, будут построены под контролем специалистов из США и других стран — членов Североатлантического альянса.

«Так же и здесь могут появиться эти натовские базы. Там понимают прекрасно, что у нас — страна воров, страна чудес. Это приближение НАТО к российским границам», — резюмировал Журавко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Киева по созданию новых военно-морских баз. Он заявил, что строительство подобных объектов может представлять угрозу стабильности в Черноморском регионе.