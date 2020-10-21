Атомный ледокол «Арктика» введут в эксплуатацию в декабре 2020 года

Москва, 21 октября. Атомный ледокол «Арктика» начнут использовать в акватории Северного морского пути уже в декабре 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

В следующем году на «Арктику» планируют установить новый гребной электродвигатель правого борта, что увеличит мощность судна до 60 МВт. Изначально ледокол будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт.

Ранее японские пользователи Сети были в восторге от российского атомного ледокола «Арктика». Они сравнили судно с гигантом и отметили, что Россия успешно выполняет поставленные задачи.