Лиза Галкина очаровала поклонников своим талантом

Москва, 21 октября. Юморист Максим Галкин показал в Instagram видео со своей дочерью Лизой. Первоклассница очаровала поклонников семьи своей артистичной игрой.

На кадрах Лиза разучивает детскую пьесу на фортепиано. Произведение школьнице задали на уроке музыки. Несмотря на то, что Лиза делает только первые успехи, ее усердию можно только позавидовать.

Первоклассница подробно рассказала, чему ее научили в школе. В комментариях к видео певец и композитор Игорь Николаев отметил успехи Лизы.

«Лиза молодчинка наша, как правильно все объясняет и иллюстрирует», — написал igor_nikolaev_music.

«Какая она взрослая стала! Такая умница, и красавица!» — восхитилась elza_finusova.

«Чувство ритма очень хорошее!!! Молодец!!!» — добавила nstolbenko.

«Такая милая! Как из сказки», — отметила netaliby.

Ранее Лиза покорила интернет-пользователей модным нарядом, который она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери Игоря Николаева. Кадры с праздника опубликовала в своем профиле в Instagram супруга композитора Юлия Проскурякова. В социальной сети активно обсуждается «лук», выбранной дочерью Примадонны. Многие отметили, что Лиза следует законам моды — на ней были клетчатые брюки-трубы, блестяще-серебристый бомбер и черная шапка.