Луганск, 21 октября. Вооруженные силы Украины разместили военную технику в жилых районах Попасной. Об этом сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«За прошедшие сутки выявлено размещение одной зенитной установки ЗУ-23 и четырех бронетранспортеров МТ-ЛБ из состава 30-й бригады в жилых районах Попасной», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики отметили, что указанные факты подтвердила в своем отчете Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Размещение военной техники вблизи муниципальных объектов и жилых домов нарушает пункт дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, боевые действия длятся до сих пор. Шесть лет назад в Киеве произошел государственный переворот. Его итоги не признали жители Донецкой и Луганской народных республик, а новые власти Украины в ответ развернули против них военную кампанию.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске. Украина с упорным постоянством нарушает взятые на себя обязательства.