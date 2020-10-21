Стала известна дата отпевания Димитрия Смирнова

Москва, 21 октября. Протоиерея Русской православной церкви Димитрия Смирнова отпоют в храме Христа Спасителя в Москве в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Отпевание Смирнова совершит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

«Отпевание предварительно назначено на пятницу в храме Христа Спасителя после литургии», — сообщил представитель отдела.

Ожидается, что литургия начнется в 08.30 по московскому времени, отпевание — в 10.00. В храм могут прийти желающие молитвенно проститься со священником.

В среду утром пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский сообщил о кончине Димитрия Смирнова. Священник скончался в возрасте 69 лет.

В конце сентября сообщалось, что Смирнова госпитализировали в Москве. У священнослужителя диагностировали заболевание головного мозга.