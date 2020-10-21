Кайли Дженнер в оранжевом мини сравнили с гигантской тыквой

Москва, 21 октября. Бизнесвумен Кайли Дженнер назвали тыквой из-за нового образа, передает Daily Mail.

Девушку сняли в Беверли-Хиллз, когда она выходила из своего автомобиля Mercedes G-Wagon. Дженнер была одета в кожаное мини-платье Bottega Veneta оранжевого цвета и прозрачные босоножки. Также звезда прихватила с собой коричневую сумку марки Jacquesmus.

Пользователи раскритиковали образ Кайли Дженнер и посмеялись над ее фигурой.

«Она похожа на гигантскую тыкву», — написал пользователь.

«У сестер Кардашьян ужасное чувство стиля», — раскритиковала образ читательница.

«Все в этом наряде ужасно, вплоть до крохотной сумочки, в которой найдется место только для губной помады или презерватива», — возмутилась пользовательница.

«Она демонстрирует толстую задницу и короткие ноги», — написал злопыхатель.

Это не первый раз, когда Дженнер критикуют за внешний вид. В сентябре она опубликовала новые фото в купальнике. На фотографиях Дженнер позирует с распущенными волосами на террасе собственного дома. За день пост Дженнер набрал более 11 миллионов лайков. При этом у некоторых подписчиков знаменитости ее новые снимки восторга не вызвали. Поклонники отметили, что на фоне других частей тела голова Дженнер смотрится маленькой.