Оскар Кучера откровенно поделился подробностями жизни в «золотой клетке»

Москва, 21 октября. Известный российский ведущий Оскар Кучера, который покинул программу «Звезды сошлись» на НТВ, рассказал о том, почему решил покинуть шоу, а также поведал о жизни «в золотой клетке». Об этом пишет информационный портал «Телепрограмма».

После ухода из телепроекта Кучера смог уехать на несколько месяцев за границу на съемки, получив одну из главных ролей в новом сериале. По словам знаменитости, ему нравится вести шоу подобного формата, но «не с таким содержанием».

«Я — человек с определенными жизненными устоями. Уважающему себя человеку даже неловко обсуждать такие проблемы, как, к примеру, очередной жених замечательной Насти Волочковой, который выложил в сеть ее фото ню», — поделился Кучера.

Он добавил, что ведущий в подобном проекте должен быть ретранслятором чужого мнения и не высказывать свою собственную точку зрения. Из-за этого у телеведущего возникло отторжение.

«При этом мне всегда казалось, что нашу передачу смотреть интересно еще и потому, что мы с Лерой [Кудрявцевой] интеллигентные люди, которые, несмотря на то, что порой выливается с экрана, всегда держались достойно», — подчеркнул экс-ведущий «Звезды сошлись».

Кучера пожаловался на то, что уйти из этой «золотой клетки» было труднейшим выбором, который он делал три года, поскольку в его семье растут пятеро детей, которых он должен содержать.

«Мне кажется, я ни разу не подвел канал, ни разу не посадил программу. Я прекрасно понимал, что есть уже новый ведущий, который меня заменил, когда я заболел коронавирусом. И руководство программы это понимало. И это прекрасно. Все было абсолютно взаимно», — заключил Кучера.

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